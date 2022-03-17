شكرا لقرائتكم خبر عن ​3 مهام للجهات المختصة بالمخلفات غير الخطرة وفقا للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 722 لسنة 2022 لقانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من المهام للجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة رئيسية.

ويُجدر الإشارة إلي أن الجهة الإدارية المختصة في هذا القانون يقصد بها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات، وهي المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهى الوزارة المختـصة بحسب الأحوال، فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.

ووفقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية، تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة رئيسية بالأتي :