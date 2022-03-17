شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهام للجهات المختصة بالمخلفات غير الخطرة وفقا للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 722 لسنة 2022 لقانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من المهام للجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة رئيسية.
ويُجدر الإشارة إلي أن الجهة الإدارية المختصة في هذا القانون يقصد بها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات، وهي المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهى الوزارة المختـصة بحسب الأحوال، فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.
ووفقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية، تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة رئيسية بالأتي :
1- دعم الأنشطة الفنية والرقابية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال تقديم كافـة البيانــات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متـى طلبـت من الجهاز، وإتاحة المرور الدورى لمفتشي الجهاز على منشآت البنية التحتيـة للمخلفات، ودعم ومشاركة إدارة التفتيش البيئـى بالجهـاز، وتيسير إطـلاع المختصين بالجهاز على السجلات والبيانــات والأوراق والمستندات المتعلقـة بالإدارة المتكاملة للمخلفات لدى الجهات الإدارية أو مـن يـنـوبهم فـي تنفيـذ ودعم المنظومة، وتقديم الدعم في سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملـة للمخلفـات داخل مناطق الخدمة، أنشطة الجهاز في إجـراء أيـة عمليـات حـصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات.
2- إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيـذ وتقـديـم خـدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضي البنية التحتيـة لإقامـة المـدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، ومنشآت المعالجـة وغيـر ذلـك، وإن كانـت الأراضي المطلوبة غير خاضعة لولاية الجهة الإدارية المختصة، وتلتـزم هـذه الجهة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضي لتـوفير الإتاحـة المطلوبة.
3 – القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقـود أعمـال تقـديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللوائح الـسارية بشأن أعمال الطرح والترسية.