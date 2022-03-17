شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرج عن رئيس بلدية “ميليتوبول” مقابل 9 جنود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قامت أوكرانيا، صباح اليوم، بتسليم 9 جنود روس أسرى مقابل إطلاق سراح إيفان فيدوروف رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية، وفقًا للوكالة الأوكرانية.

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل أيام، أن جنودًا روس اختطفوا فيدوروف الجمعة لأنه “رفض التعاون مع العدو” خلال اقتحامهم ميليتوبول التي تقع بين مدينتي ماريوبول وخيرسون.

وتحدث زيلينسكي مع فيدوروف في مقطع فيديو نُشر على تليجرام قائلًا إنه “سعيد بسماع صوت رجل على قيد الحياة”.

وأجابه فيدوروف “أنا بحالة أفضل. شكرًا لعدم تخلّيكم عنّي. سأحتاج ليوم أو يومين لكي أتعافى وبعدها سأكون تحت أمركم للإسهام في انتصارنا”.

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية داشا زاريفنا أنه تم تبادل فيدوروف بتسعة جنود روس أسرى تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما.

وقالت زاريفنا “هؤلاء أطفال في الأساس، مجندون، وهم بحسب وزارة الدفاع الروسية غير موجودين في أوكرانيا”، مضيفة “لكن العالم بأسره يرى مجددا أنهم هناك”.

واختُطف فيدوروف خلال تواجده في خلية الأزمة في مدينته للاهتمام بمسائل متعلّقة بالإمدادات، وفق البرلمان الأوكراني، وكان زيلينسكي قد طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس السبت المساعدة في إطلاق سراحه.