شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو روسيا للامتثال لمحكمة العدل الدولية ووقف الحرب في أوكرانيا فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، روسيا إلى الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية ووقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا فورا.

وأوضحت أنها توجه الدعوة لروسيا إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا من دون عوائق، مؤكدة دعم أمريكا لأوكرانيا عبر مساعدات أمنية ودفاعية وكذلك عبر فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

وأضافت أن واشنطن تقود الجهود لعزل روسيا دوليا بالتوازي مع تقوية موقف أوكرانيا التفاوضي، مشيرة إلى أن المساعدات تضم 800 صاروخ ستينجر و2000 صاروخ جافلين و100 طائرة مسيرة.

من ناحيته أعلن الرئيس جو بايدن، أن العالم متحد في دعم أوكرانيا ومصممون على أن يدفع بوتين ثمنا باهظا لمهاجمته أوكرانيا، وأن واشنطن تقود الجهود مع حلفائها وشركائها لتوفير مستويات هائلة من المساعدات الأمنية والإنسانية لأوكرانيا.

وكشف مسؤول في البنتاجون، أن روسيا أطلقت أكثر من 980 صاروخا على أوكرانيا منذ بداية الحرب، مؤكدًا أن أمريكا تحث تزويد الأوكرانيين بأنظمة دفاع جوي متحركة يجيدون استخدامها، وتزويد الأوكرانيين بمسيرات تكتيكية قادرة على إلحاق الضرر بالقوات الروسية.

في الوقت نفسه أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن أمريكا تعمل مع شركائها على إيصال المساعدات العسكرية التي أعلنها الرئيس بايدن إلى أوكرانيا.