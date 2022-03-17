شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس أن البر الرئيسي سجل 1317 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، مقابل 3602 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1226 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1860 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 1310 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1338 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأربعاء 123773 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.