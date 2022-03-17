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كوريا الجنوبية تسجل رقمًا قياسيًا جديداً لإصابات ووفيات كورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وسط تفشي متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وسجلت البلاد 621 ألفا و328 إصابة ، بينها 62 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 8 ملايين و250 ألفا و592 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للوفيات بلغ 429 وفاة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و.481

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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