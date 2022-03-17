لمدة شهرين.. 12 معلومة عن حملة السياحة الإلكترونية للترويج لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت الهيئة العامة للتنشيط السياحي، بدءاً من الأربعاء 16 مارس ولمدة ٨ أسابيع، حملة إلكترونية جديدة على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022، تحت عنوان Follow the Sun، وذلك في عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

- إطلاق الحملة يأتي بالتزامن مع بداية موسم الربيع.

- تستهدف الحملة، عددا من الأسواق لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذه الأسواق وخاصة في موسم صيف 2022.

- تركز الحملة على العديد من المقاصد السياحية المصرية مثل القاهرة، والجيزة، الأقصر، وأسوان، ومنتجعات البحر الأحمر وسيناء.

- الحملة تأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

- تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

- تم إطلاق الحملة إلكترونياً على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في هذه الأسواق وهي Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok، وذلك في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام الإنترنت وخاصة من قبل الشباب.

- شعار الحملة يدعو السائحين لمتابعة الطقس باستمرار لاخيتار مصر كمقصد سياحي مميز لقضاء إجازاتهم بها والاستمتاع بجوها الدافئ طوال العام.

- تبرز الحملة، أهم السياحة البيئية وملامح ما تقوم به الدولة المصرية للاتجاه نحو السياحة المسئولة والمستدامة.

- سيتم استخدام أكبر منصات الحجز الالكتروني في العالم كجزء من هذه الحملة.

- تعتبر الحملة، استكمالاً للحملات الترويجية الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة أوائل هذا العام تحت عنوان Sunny Christmas (الكريسماس المشرق)، وSunny January (يناير المشرق).

- يتم الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمقصد السياحي المصري من خلال محتوى متنوع ما بين صور وفيديوهات ومحتوي مكتوب من منشورات يعتبر جزءا أساسيا من المزيج التسويقي للوزارة.

- تعد صفحات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من العلامة التجارية للمقصد السياحي المصري، والألية الرئيسية لمشاركة هذه المحتويات الدعائية، وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.