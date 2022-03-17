روسيا تتهم أوكرانيا بالتحضير لـ"هجوم كيماوي" ضد المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تتهم أوكرانيا بالتحضير لـهجوم كيماوي ضد المدنيين

الخميس 17 مارس 2022

الخليج 365

حذرت روسيا من أن لديها أدلة تشير إلى أن أوكرانيا تستعد لاستخدام مواد كيماوية ضد المدنيين بدعم من الغرب، واتهام روسيا به.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على لسان متحدثها اللواء إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية في أوكرانيا لا تحمل ولا يمكن أن تحمل ذخائر كيميائية، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم نقلا عن بيان للوزارة.

وأضاف أن روسيا أوفت بالتزاماتها الدولية منذ أمد وأتلفت كافة مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، على عكس الولايات المتحدة.

وتابع أن الجيش الروسي ضبط العديد من "الأشياء الخطرة" في الأراضي التي سيطر عليها، ويعمل على ضمان سلامتها، كاشفا عن أنه حصل على وثائق من اللواء الرابع في الحرس الوطني الأوكراني، تضم خريطة مفصلة لأقاليم أوكرانيا تحمل علامات عليها رموز وأنواع مواد سامة مخزنة، لافتا إلى "أن أي محاولة استفزازية لاستخدام المواد السامة سنكشف عنها حتما".

وأوضح: "لقد فضحنا مرارا الفظائع التي ينفذها القوميون الذين يرهبون المدنيين بسبب أي عصيان أو محاولات لمغادرة المدن.. وزعنا اليوم مشاهد لمدنيين قتلوا في تشيرنيغوف، زعمت أن الجنود الروس أطلقوا النار عليهم".