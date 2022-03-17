شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم جديدة للحوثي.. إحراق عشرات المنازل والمزارع وتعطيل مضخات رفع المياه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدمت ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، على جرائم جديدة بحق المدنيين، حيث قامت بحرق عشرات المنازل والمزارع والممتلكات الخاصة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية، فإن ما قامت به المليشيا هو رابع عملية إجرامية ترتكبها بحق سكان المناطق الواقعة شمال غربي محافظة الضالع، جنوب البلاد.

ونقلت مصادر محلية أن عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي أقدمت على إحراق عشرات المنازل والمزارع.

كما قامت بتعطيل عدد من مضخات رفع المياه من الآبار، وممتلكات أخرى للمواطنين القاطنين في أرياف شمال غربي مدينة الفاخر.

وأعرب المواطنون عن غضبهم من الميليشيا الحوثية التي تسببت بإتلاف مزارع المواطنين في عدد من المناطق ، وذلك بإشعال النيران في مزارعهم، ما أدى إلى احتراقها.

وأوضحوا أن حجم النيران كان كبيرا، وطالت ألسنة اللهب عدداً من المنازل المجاورة، واستمرت النيران مشتعلة من صباح الثلاثاء حتى وقت متأخر من اليوم نفسه.