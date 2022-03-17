شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غرق سفينة تحمل علم بنما بقصف روسي في البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداولت وسئل إعلام قبل قليل نبأ ، عن غرق سفينة تحمل علم بنما بقصف روسي في البحر الأسود. وكانت حكومة بنما قد أعلنت عن إصابة 3 سفن تحمل علم بنما خلال هجوم روسي في البحر الأسود. يأتي هذا مع تصريحات للدفاع البريطانية أنه من المحتمل، أن تكون روسيا استخدمت أسلحة أكثر من الخطة العسكرية الأساسية.

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