شكرا لقرائتكم خبر عن أكدت ارتفاع الإصابات.. «الصحة العالمية»: احذروا رفع تدابير الحماية من كورونا مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجهت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا لجميع دول العالم، من إنهاء تدابير الحماية من فيروس كورونا (كوفيد-19) في وقت مبكر للغاية، مؤكدة تزايد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم.

وأوضحت ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أمس الأربعاء أن إنهاء التدابير التي تشمل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي الآن سيمنح الفيروس مزيدا من الفرص للانتشار.

كما حذرت فان كيرخوف من الافتراض الخاطئ أن الجائحة قد انتهت أو أن المتحور أوميكرون غير ضار، موضحة أن هناك تراجعا في عدد الإختبارات على مستوى العالم وهو ما يزيد من صعوبة مراقبة انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.