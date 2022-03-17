شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تفشل في إطلاق صاروخ باليستي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت «قذيفة غير معروفة»، أمس الأربعاء، وهو ما يبدو أنه فشل فور الإطلاق، وذلك في ظل تقارير عن أن كوريا الشمالية المسلحة نوويا تسعى لاختبار أكبر صواريخها على الإطلاق.

ووصفته القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي أنه «صاروخ باليستي»، ولم تشر القيادة إلى الفشل الذي تحدثت عنه التقارير، لكنها أدانت الإطلاق ودعت بيونجيانج إلى التوقف عن التصرفات التي تزعزع الاستقرار.

ويأتي الإطلاق بعد أن حذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بالمدى الكامل لأول مرة منذ 2017.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن القذيفة أطلقت من مطار العاصمة بيونجيانج.