شكرا لقرائتكم خبر عن جهود عربية ودولية لتمكين الحكومة الليبية الجديدة من السلطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الجهود الدولية لاحتواء الخلافات في ليبيا لمنع عودة البلاد إلى جحيم الحرب، وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة مسؤولين ليبيين ودوليين من أجل تمكين الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، من استلام السلطة من الحكومة السابقة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المتحصن في العاصمة طرابلس بدعم من الميليشيات المسلحة.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا توجه إلى القاهرة أمس الأربعاء، للتشاور حول الأوضاع التي تشهدها بلاده.

وتزامنت زيارة باشاغا مع زيارة لمبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفير واشنطن في طرابلس ريتشارد نورلاند.

يذكر أن باشاغا أكد قبوله وساطات ومبادرات تقدمت بها دول إقليمية ودولية - لم يسمها - لإيجاد حل للأزمة مع الدبيبة.

يأتي هذا فيما عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا «الجزائر، ألمانيا، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة»، اجتماعا افتراضيا مساء الثلاثاء، لتقييم التطورات الراهنة في ليبيا، ومناقشة أفضل السبل لدعم العملية السياسية، وإبقائها على المسار الصحيح.

وأكد الرؤساء المشاركون أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض، وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية، فيما أعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار، ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات، وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية مجددا، أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة وذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا.

وفي السياق، رحب المجلس الرئاسي الليبي أمس، بأي مبادرة تفضي إلى إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت.

وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تصريح صحفي: إن «المجلس يدعم أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات العامة في أقرب الآجال، وتمكن من البناء على مكتسبات المرحلة في المدة الماضية وإجراء تقدم في المسار الانتخابي».