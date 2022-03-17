عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جولة تشمل الإمارات والسعودية.. بلينكن يزور الشرق الأوسط قريبا

الخميس 17 مارس 2022

الخليج 365

يخطط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لجولة محتملة في السعودية والإمارات وإسرائيل والضفة الغربية، في وقت لاحق من هذا الشهر.



ووفق ما نقله موقع "إكسيوس" الأمريكي عن مصادر أمريكية، فإن هذه أول زيارة يقوم بها بلينكن كوزير للخارجية إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة للموقع الأمريكي، إن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على تنسيق الزيارة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، منذ أكثر من أسبوع.

وبحسب المصادر نفسها، فإن جولة "بلينكن" قد تكون مباشرة قبل أو بعد انضمامه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في بروكسل في 24 مارس/أذار الجاري.

لكن مصادر أمريكية حذرت من أن الأحداث في أوكرانيا قد تؤثر على توقيت الرحلة أو تؤدي إلى إلغائها.

غير أن المؤكد أن بلينكن لديه إيمانا راسخا بأهمية الشراكة المستمرة منذ عقود في الشرق الأوسط والتزام الولايات المتحدة المشترك بمنطقة سلمية وآمنة ومزدهرة"، بحسب ما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لـ"إكسيوس".

والأربعاء الماضي، ناقش الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحة الأوكرانية وأهمية العمل على الوصول لتسوية سياسية للأزمة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان حينها، إن الوزيرين ناقشا التعاون لتعزيز السلام والأمن في مجلس الأمن.

وأضاف البيان أن بلينكن شدد على التزام الولايات المتحدة بمساعدة دولة الإمارات على تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الخارجية من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.

وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، رئاستها لمجلس الأمن الدولي لشهر مارس/آذار الجاري، في توقيت مشحون بالتحديات، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.