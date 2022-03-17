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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلينسكي يعترف أمام الكونجرس الأمريكي: لا يمكننا الانضمام للناتو

الخميس 17 مارس 2022

الخليج 365

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشرعين الأمريكيين، الأربعاء، على فعل المزيد لحماية بلاده.



جاء ذلك في كلمة وجهها زيلينسكي للكونجرس عبر الإنترنت، وناشد فيها الرئيس جو بايدن أن يكون "زعيم السلام" على مستوى العالم.

وقال زيلينسكي في الكلمة "روسيا حولت سماء أوكرانيا إلى مصدر للموت للآلاف من الناس".

وتابع: "لا يمكننا الانضمام إلى الناتو.. هذه حقيقة ويجب أن نعترف بها".

وعقب الخطاب، عرض رئيس أوكرانيا، تسجيلا مصورا يحوي مشاهد مروعة للموت والدمار في بلاده انتهى بعبارة "أغلقوا السماء فوق أوكرانيا".

وواصل زيلينسكي في كلمته، الضغط من أجل فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وطلب مزيدا من الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي للرد على الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي وأحدث دمارا واسع النطاق في الجمهورية السوفيتية السابقة وأطلق شرارة موجة لجوء للدول المجاورة، وفق رويترز.

واختتم كلمته بتوجيه نداء مباشر بالإنجليزية إلى بايدن قال فيه: "أتمنى أن تكون زعيم العالم. وكونك زعيم العالم يعني أن تكون زعيم السلام".

ويقاوم بايدن وعديد من المشرعين الأمريكيين، شأنهم في ذلك شأن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فرض منطقة حظر طيران وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد الصراع مع روسيا التي تملك أسلحة نووية.

كما لم يؤيد البيت الأبيض حتى الآن اقتراحا للمساعدة في نقل طائرات ميج الحربية الروسية الصنع إلى أوكرانيا، غير أن الفكرة لاقت قدرا من الدعم في الكونجرس.

وجاء خطاب زيلينسكي عبر الإنترنت غداة توجيهه نداء للبرلمان الكندي لفرض مزيد من العقوبات الغربية على روسيا وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

ووقع بايدن أمس الثلاثاء قانونا بتقديم 13.6 مليار دولار دعما طارئا لأوكرانيا لمساعدتها في الحصول على المزيد من الأسلحة والمساعدات الإنسانية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن يعلن بايدن تقديم 800 مليون دولار إضافية مساعدة أمنية لأوكرانيا في وقت لاحق من الأربعاء في تصريحات بشأن المساعدة الأمريكية للبلاد.

وسعى زيلينسكي خلال الأسابيع الأخيرة إلى حشد الدعم لبلاده في كلمات مختلفة أمام جهات أجنبية بينها البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني.

من جهة أخرى، قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، "اتفقنا على مواصلة تقديم الدعم الكبير لأوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري والمساعدات المالية والإنسانية".

وتابع عقب اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف، "قمنا بتنشيط خططنا الدفاعية لحماية الدول الأعضاء في الحلف".

وأضاف: "لن ننشر قواتنا على الأراضي الأوكرانية".