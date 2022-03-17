مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 17/3/2022، الموافق 14 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 4:39 صباحًا
أذان الظهر 12:04 صباحاً
أذان العصر 3:29 مساءً
أذان المغرب 6:04 مساءً
أذان العشاء 7:21 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 4:43 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً
موعد أذان العصر 3:34 مساءً
موعد أذان المغرب 6:08 مساءً
موعد أذان العشاء 7:26 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 4:34 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً
موعد أذان العصر 3:25 مساءً
موعد أذان المغرب 6:00 مساءً
موعد أذان العشاء 7:17 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:36 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً
موعد أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 6:00 مساءً
موعد أذان العشاء 7:12 مساءً