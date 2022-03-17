"تجارية الإسكندرية" تُكرم قُنصل عام دولة فلسطين لانتهاء خدمته بالمحافظة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

كرمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، قنصل عام دولة فلسطين السفير حسام الدباس، بمناسبة انتهاء فترة خدمته بالإسكندرية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التكريم يعكس الاعتزاز بالعلاقة المصرية الفلسطينية التي دامت لأكثر من نصف قرن، وأن روابط مصر بالقضية الفلسطينية راسخة ودائمة تمليها روابط الجغرافيا والتاريخ والقومية مع الشعب الفلسطيني.

من جانبه عبر السفير حسام الدباس، عن سعادته بتكريمه بعد انتهاء فترة خدمته بالمحافظة، مضيفًا أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تضافر جهود الدول العربية كافة، لإرجاع حقوقها الضائعة، متمنيًا المزيد من التقدم لمصر باعتبارها الأساس للمشروع القومي العربي.