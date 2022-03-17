"دمر اليوم".. صورة جوية تظهر كلمة "أطفال" بالروسية أمام وخلف مسرح في ماريوبول

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية، الأربعاء إنها التقطت صورًا من الأقمار الصناعية تظهر كلمة "أطفال" مكتوبة بالروسية بأحرف بيضاء أمام وخلف مسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية، الذي اتهمت أوكرانيا روسيا بقصفه اليوم.

وقالت السلطات الأوكرانية، إن مدنيين يحتمون فيه وأن القوات الروسية دمرت نتيجة غارة جوية مبنى مسرح الدراما في ماريوبول، الذي استخدم كملجأ للمدنيين أثناء عمليات القصف.

ورفضت وزارة الدفاع الروسية اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، متهمة ما يطلق عليهم عناصر كتيبة "آزوف" بتفجير المبنى.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن بيان وزارة الدفاع اليوم الأربعاء، إن كتيبة "آزوف" نفذت "استفزازا دمويا جديدا وفجرت مبنى المسرح الذي فخخته في وقت سابق" .. مؤكدة أن "مبنى المسرح في ماريوبول لم ينظر إليه أبدا بمثابة هدف نظرا لوجود خطر محتمل على حياة المدنيين".