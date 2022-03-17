"الأكاديمية العربية للعلوم": لم نفصل أي طالب بسبب المصروفات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، إن الأكاديمية لها دورًا فعالًا في التعاون الحكومي، حيث تم تكليفها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعمل الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى المشاركة كشريك علمي بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المقرر انطلاقه نهاية مارس الجاري.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، في حوار مع الخليج 365، أن الأكاديمية لم توقف أي طالب بسبب التعثر في المصروفات تحت أي ظرف اقتصادي، بخلاف تقديم منحة كاملة للطالب حال وفاة والده.

وأشار إلى أنه في حال وفاة الطالب أثناء الدراسة وقبل تخرجه، يتم رد جميع المصروفات بالكامل إلى والده، وتقديم واجب العزاء، كما قررنا تخفيض 50% للطلاب الدارسين بفرع الأكاديمية بجنوب الوادي، تشجيعًا ودعمًا لأبناء الصعيد.

وتابع عبدالغفار: "الأكاديمية سباقة في الاهتمام بذوي الهمم، حيث أنشئت أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوي الهمم، كما أقامت برامج متخصصة لدعم الأفكار الابتكارية الموجهة لهم لإنشاء مشروعاتهم الريادية، بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما تضم الأكاديمية طالبتين من ذوي الهمم بكليات اللغة والإعلام متميزين" .