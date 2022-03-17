بايدن: بوتين مجرم حرب.. والكرملين يرد: خطاب لا يُغتفر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 29 دقيقة

لم تمر ساعات قليلة على وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي، الرئيس فلايديمير بوتين، بـ “مجرم حرب”، حتى جاء الرد الروسي عليها. اذ ندد الكرملين، اليوم الأربعاء، بتصريحات بايدن، معتبرا أنها “غير مقبولة ولا تُغتفر”.

وفي السياق، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الى أن بلاده تعتبر “الخطاب غير مقبول ولا يُغتفر، لرئيس دولة قتلت قنابله مئات آلاف الأشخاص في أنحاء العالم”، حسبما نقلت عنه وكالت “تاس”.

“يتحدّث من قلبه”

وكان بايدن، قال اليوم الأربعاء، خلال حديثه عن فلاديمير بوتن: “أعتقد أنه مجرم حرب”، مضيفا: “القوات الروسية قصفت المستشفيات واحتجزت الأطباء رهائن”.

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بأن بايدن كان “يتحدّث من قلبه” بعدما شاهد على التلفاز صورا “للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر”.