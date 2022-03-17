شكرا لقرائتكم خبر عن حل لغز اختفاء طفلة أمريكية بعد 60 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكنت السلطات الأمريكية من حل لغز استعصى عليها عشرات السنين، لطفلة اختفت قبل 60 عامًا، حيث كان عمرها 4 أعوام.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز عربية”، عثرت السلطات على رفات محترقة، في صحراء أريزونا، لفتاة اختفت قبل أكثر من 60 عاما في ظروف غامضة.

وتعود القصة للطفلة شارون لي غاليغوس، التي كانت تبلغ من العمر 4 أعوام في 1960، عندما تم اختطافها من حديقة منزل جدتها، ولم يعثر عليها أو على القاتل منذ وقتها.

ويعتقد أن المشتبه بهم في اختطافها كانوا يقودون سيارة من نوع «بليموث» خضراء داكنة من طراز 1951، لكن لم يتم العثور عليهم مطلقا.

يذكر أن والدي الطفلة ليسا على قيد الحياة، بينما شكر ابن شقيقها السلطات لأنهم لم يتوقفوا عن البحث طيلة هذه الأعوام.