تحطم طائرة عسكرية في إيطاليا

وقالت شركة الطيران والدفاع الإيطالية في بيان صحفي: "تعرضت طائرة M-346 لحادث جوي فتحطمت قرب كومو شمال البلاد".

وأضاف البيان أن أسباب الحادث غير معروفة، مشيرا إلى أنه وبعد تدخل وحدات الانقاذ تأكد مقتل أحد الطيارين".



وأكدت شركة "ليوناردو" في حديث لوكالة "فرانس برس" تقارير صحافية قالت إن الطيار الذي قتل بريطاني الجنسية، والآخر إيطالي.