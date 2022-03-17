بايدن يصف بوتين بـ «مجرم حرب».. والكرملين يرد: «أمر مرفوض ولا يغتفر»

الشارقة - اميمة ياسر -

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" وذلك على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

جاء ذلك عقب إلقاء بايدن بيان في البيت الأبيض بشأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين إن بوتين "مجرم حرب".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن كان "يتحدّث من قلبه" بعدما شاهد على التلفاز صوراً "للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلداً آخر"، بحسب ما نقل موقع "مونت كارلو".

وكان البيت الأبيض قد اعلن أن الولايات المتحدة قد تتخذ مزيدًا من الإجراءات ضد روسيا بما في ذلك عقوبات جديدة، مضيفًا أن واشنطن لا ترى إشارات لخفض التصعيد من قبل موسكو.

الكرملين يرد

من جانبه، ردت الرئاسة الروسية "الكرملين" على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".

وقالت المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "تاس"، إن وصف بايدن لبوتين بأنه مجرم حرب "أمر مرفوض ولا يمكن التسامح معه".

وندد بيسكوف بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن فلاديمير بوتين، معتبرهاً أمرًا لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بالقنابل.