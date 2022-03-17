شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات كبرى .. مشروع المثلث الذهبي إنجاز كبير على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع المثلث الذهبى أحد أهم المشروعات القومية الكبرى والتى تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة، يأتى هذا المشروع ضمن الكثير من الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أنه يتميز مشروع المثلث الذهبى بقاعدته الممتدة على ساحل البحر الأحمر، ويعد له مميزات سياحية تتمثل فى إقامة مدن جديدة منها سفاجا الجديدة ، والقصير الجديدة وغيرهما لتكون قاعدة سكانية للأنشطة التعدينية والصناعات الزراعية والمقاصد السياحية ،وتتنوع وتتعدد الإمكانات والموارد التعدينية والصناعية والسياحية والعمرانية مما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار.

ويدعم كل ذلك شبكة الطرق العصرية التى تسهل من عملية الوصول إليها وفوق ذلك كله الموقع المتميز الذى يسهل عملية الوصول إليها بحرا عبر موانى القصير وسفاجا والغردقة والحمراوين بحرا وبرا عبر شبكة طرق متكاملة تربط شمال الوادى وجنوبه وشرقه وغربه وجوا عبر مطارات عصرية فى الغردقة وسوهاج ومرسى علم وغيرها.