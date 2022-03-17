حماة الوطن: الدولة تخوض معركة البناء واهتمام كبير بملف الإصلاح والتنمية

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القاهرة - سامية سيد -

قال النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الساحة السياسية تشهد التعاون بين كافة الأحزاب، وفي مقدمتهم حزب الأغلبية، متابعا:" الجميع يستهدف مساندة الدولة في معركة بناءً الانسان، وبناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يعود على المواطن أولا و الدولة".

وأضاف النائب نصير "الدولة تخوض معركة البناء وتسعى لخدمة المواطن المصري، والدولة تولي إهتمام كبير بملف الاصلاح و التنمية تحت مظلة حماية صحية واجتماعية، وبما يعزز الترابط ومصلحة الوطن والمواطن .

جاء ذلك، خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة و المجالس النيابية "بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ومحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حملة وطن، وعضو مجلس الشيوخ، وبحضور نواب المجالس النيابية.