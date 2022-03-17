شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: إقرار 114مشروع قانون فى دور الانعقاد الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فى كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، حيث نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء لأعضاء ونواب الحزب، مؤكدا على أن مثل هذه الفعاليات تتجلى دائما فى حب الوطن، والرغبة الدائمة لخدمة المواطنين من أجل غد أفضل.

وأكد فؤاد، على أن الحكومة حريصة على التكامل مع مجلسى النواب والشيوخ وفقا ما نص عليه الدستور ، وأن الحكومة حريصه على الوفاء بكافة الإلتزامات الدستورية من أجل التكامل مع البرلمان بغرفتيه.

وتابع:" وذلك فى إطار السياسة العامة وعرضها على البرلمان وإعداد التشريعات ومواكبة كافة التطور من أجل أن نكون أمام دولة بلا أوراق فى ضوء التحول الرقمى الذى أصبح يسيطر على العام بكافة المجالات".

وأكد الوزير، أن الحكومة كانت حريصة على الحضور للتأكيد على مد جسور لا تنقطع بين الحكومة والمجلسين بما يصب فى صالح المواطن ، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون نجحت الحكومة والبرلمان فى إقرار 114مشروع قانون فى دور الانعقاد الحالى للفصل التشريعى الثانى منها 43 موضوعى و71 حساب ختامى فضلا عن 44 من الدور الأول، وتم أنهاء 45 قانون فى مجال كافة الحقوق الإجتماعية والاقتصادية، منهم الإصلاح الزراعى الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية تنظيم الشهر العقارى، والمنشأت الفندقية والسياسية ، مع مواصلة الجهد الرقابى بين الحكومة والنواب، مؤكدا على أن الجميع يعمل من أجل المصلحة الوطنية دون أى مصالح شخصية.

جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، بحضور المهندس اشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب الأول لرئيس الحزب، ومحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة وطن، وعضو مجلس الشيوخ، وممثلى الأحزب والقوى السياسية.