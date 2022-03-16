الغزو الروسي يغطي ماريوبول الأوكرانية بالجثث

خلّف القصف الروسي المستمر على مدينة «ماريوبول» الأوكرانية تكدس جثث الأطفال والنساء الملقاة في الخندق الضيق الذي تم حفره، على عجل، في تراب «ماريوبول» المتجمدة.

ووصف القصف الروسي هناك بأن كل دقيقة تمر تحمل معها قذيفة، حتى أصبح هذا الميناء البحري الجنوبي، الذي يبلغ عدد سكانه 430 ألف نسمة، رمزًا لمساعي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لسحق أوكرانيا، وجعل المدنيين يلجأون لتذويب الثلج للشرب، وحرق الأثاث للتدفئة، بينما يقول أطباء إنهم يعالجون 10 مدنيين مقابل كل جندي أوكراني مصاب.

الموت في كل مكان

أحصى المسؤولون المحليون أكثر من 2500 حالة وفاة في الحصار، لكن لا يمكن إحصاء العديد من الجثث بسبب القصف اللامتناهي. ولقد طلبوا من العائلات ترك موتاهم بالخارج في الشوارع، لأنه من الخطورة جدًا عقد الجنازات، فالعديد من الوفيات التي وثقتها وكالة «أسوشيتد برس» كانت لأطفال وأمهات، على الرغم من مزاعم روسيا بأن المدنيين لم يتعرضوا للهجوم.

وذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 10 مارس: «لديهم أمر واضح باحتجاز ماريوبول كرهينة، للاستهزاء بها، بقصفها وقصفها باستمرار».

ممرات الإجلاء

منذ اندلاع الحرب الروسية، كان صحفيان من وكالة Associated Press الإعلاميين الدوليين الوحيدين الموجودين في «ماريوبول»، ويؤرخان سقوطها في حالة من الفوضى واليأس، وأوضحا أن المدينة الآن محاطة بالجنود الروس، وذهبت عدة نداءات لممرات إنسانية لإجلاء المدنيين أدراج الرياح، حتى قال المسؤولون الأوكرانيون، الثلاثاء، إن نحو 4000 سيارة ركاب تقل مدنيين قد فرت من «ماريوبول» في قافلة.

وقد أصابت الضربات الجوية والقذائف مستشفى الولادة، وإدارة الإطفاء، والمنازل. وأصبح بالنسبة لمئات الآلاف الذين بقوا لا يوجد مكان يذهبون إليه بكل بساطة، فالطرق المحيطة ملغومة، والميناء مسدود، والغذاء ينفد، والروس أوقفوا المحاولات الإنسانية لإدخاله.

ماريوبول سابقا

إذا كانت الجغرافيا هي التي تقود مصير المدينة، فإن «ماريوبول» كانت على طريق النجاح مع مصانع الحديد والصلب المزدهرة، وميناء المياه العميقة، والطلب العالمي المرتفع على كليهما.

هكذا كانت خلال الأيام القليلة الأولى من الغزو، ولكنها الآن تستنجد.

لذلك يعمد الروس إليها، لأن الاستيلاء على «ماريوبول» من شأنه أن يمنحهم أرضًا واضحة الممر على طول الطريق، والسيطرة على بحر «آزوف».

الهجمات الحالية