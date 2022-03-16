أحداث الغزو

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الغزو الروسي يغطي ماريوبول الأوكرانية بالجثث
خلّف القصف الروسي المستمر على مدينة «ماريوبول» الأوكرانية تكدس جثث الأطفال والنساء الملقاة في الخندق الضيق الذي تم حفره، على عجل،...
الحرب في أوكرانيا تعيد رسم خارطة توزيع القمح والجوع في العالم
انطلق سباق محموم لتخزين الحبوب ستكون له "عواقب على الجميع": الانهيار المخيف للقوة الزراعية العظمى التي تمثلها أوكرانيا يطرح...
إجلاء 312 شخصا من مدينة ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء 312 شخصا من بينهم 88 طفلا من مدينة ماريوبول وضواحيها إلى منطقة...
الناتو يحذر من استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا
أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن قلقه من أن تحاول روسيا إيجاد ذريعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.قائلا:...
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