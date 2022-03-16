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أحداث الغزو

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الغزو الروسي يغطي ماريوبول الأوكرانية بالجثث

خلّف القصف الروسي المستمر على مدينة «ماريوبول» الأوكرانية تكدس جثث الأطفال والنساء الملقاة في الخندق الضيق الذي تم حفره، على عجل،...

4a59c56593.jpgأبها: فوزية سلامي
e507ee0576.jpg13 شعبان 1443 هـ

الحرب في أوكرانيا تعيد رسم خارطة توزيع القمح والجوع في العالم

انطلق سباق محموم لتخزين الحبوب ستكون له "عواقب على الجميع": الانهيار المخيف للقوة الزراعية العظمى التي تمثلها أوكرانيا يطرح...

icon-byline.pngباريس: الوكالات
icon-clock.png13 شعبان 1443 هـ
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إجلاء 312 شخصا من مدينة ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء 312 شخصا من بينهم 88 طفلا من مدينة ماريوبول وضواحيها إلى منطقة...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png13 شعبان 1443 هـ
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الناتو يحذر من استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا

أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن قلقه من أن تحاول روسيا إيجاد ذريعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.قائلا:...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج، الوكالات
icon-clock.png12 شعبان 1443 هـ

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MO Nasa

MO Nasa

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