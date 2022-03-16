أحداث الغزو

الغزو الروسي يغطي ماريوبول الأوكرانية بالجثث خلّف القصف الروسي المستمر على مدينة «ماريوبول» الأوكرانية تكدس جثث الأطفال والنساء الملقاة في الخندق الضيق الذي تم حفره، على عجل،... أبها: فوزية سلامي أبها: فوزية سلامي 13 شعبان 1443 هـ 13 شعبان 1443 هـ

الحرب في أوكرانيا تعيد رسم خارطة توزيع القمح والجوع في العالم انطلق سباق محموم لتخزين الحبوب ستكون له "عواقب على الجميع": الانهيار المخيف للقوة الزراعية العظمى التي تمثلها أوكرانيا يطرح... باريس: الوكالات باريس: الوكالات 13 شعبان 1443 هـ 13 شعبان 1443 هـ

إجلاء 312 شخصا من مدينة ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء 312 شخصا من بينهم 88 طفلا من مدينة ماريوبول وضواحيها إلى منطقة... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 13 شعبان 1443 هـ 13 شعبان 1443 هـ

الناتو يحذر من استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن قلقه من أن تحاول روسيا إيجاد ذريعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.قائلا:... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 12 شعبان 1443 هـ 12 شعبان 1443 هـ

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