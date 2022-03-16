530 مليون دولار تطلق سراح راتكليف من إيران

ذكر نائب بريطاني، الأربعاء، أن نازانين زاغاري راتكليف، وهي بريطانية إيرانية مزدوجة الجنسية، محتجزة في إيران منذ ما يقرب من ست سنوات، في مطار طهران تستعد لمغادرة البلاد، فيما قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن بريطانيا «سددت ديونًا طال انتظارها» بقيمة 530 مليون دولار، وأصدرت محطة برس تي في الإيرانية الناطقة بالإنجليزية هذا التصريح حيث سُمح لزاغاري راتكليف بالسفر إلى المطار مع مسؤولين بريطانيين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يزور الشرق الأوسط، قد أكد في وقت سابق أن فريقًا تفاوضيًا يعمل في طهران لإطلاق سراح زغاري راتكليف.

قضت زغاري راتكليف خمس سنوات في السجن. وأدينت فيما بعد بالتخطيط للإطاحة بالحكومة الإيرانية، وهي تهمة نفتها هي وأنصارها والجماعات الحقوقية.

كانت رهن الإقامة الجبرية ولم تتمكن من مغادرة البلاد منذ إطلاق سراحها من السجن.

أثناء عملها في مؤسسة طومسون رويترز، الذراع الخيرية لوكالة الأنباء، تم احتجازها في مطار طهران في أبريل 2016 عندما كانت عائدة إلى بريطانيا بعد زيارة عائلتها. وتتهم جماعات حقوقية إيران بحمل مزدوجي الجنسية كأوراق مساومة مقابل المال أو للتأثير في المفاوضات مع الغرب، وهو ما تنفيه طهران.