المغرب يوقف 5 متطرفين لداعش

قام عدد من الأشخاص، المشتبه بموالاتهم تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتحضير والتحريض لتنفيذ مشاريع إرهابية وفق المعطيات الأولية للبحث، ولكن شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أعلنت أنها أوقفت، الأربعاء، 5 أشخاص منهم. وذكرت أن مشاريعهم تستهدف بشكل خاص مقرات عسكرية وأمنية ومنشآت حكومية.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان، إن الخمسة المتطرفين تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاما، وإنه تم القبض عليهم للاشتباه بـ«انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية، في إطار ما يسمى عمليات الإرهاب الفردي». وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن التوقيفات جرت في وقت واحد في مدن مختلفة، دون تحديد ما إذا كانت هناك صلات بين المشتبه بهم. كما لفت البيان إلى أن المشتبه بهم «شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة».

تعلن السلطات المغربية من حين لآخر توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لـ«داعش» خصوصا، كان آخرهم شخص أوقف جنوب المملكة، مطلع مارس، للاشتباه بتحضيره «مشروعا إرهابيا». وفي إطار البحث معه، أعلنت السلطات المغربية توقيف مواطن بلجيكي من أصول مغربية في بلجيكا، يشتبه بارتباطه به، بالتعاون بين مخابرات البلدين. قد فاق عدد الخلايا التي تم تفكيكها الـ2000 منذ 2002 مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.