شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: محاولات «تركيع» موسكو لن تنجح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن محاولات “تركيع” بلاده لن تنجح؛ برغم كل التداعيات الاقتصادية التي تركتها العقوبات الغربية على اقتصاد روسيا.

وفي خطاب بثه التلفزيون الروسي قال بوتين: إن العملية العسكرية في أوكرانيا ناجحة؛ مضيفا: “لا نسعى لاحتلال أوكرانيا ونسعى لمساعدة سكان دونباس”، الإقليم الذي يتكون في جانب كبير منه من جمهوريتين انفصاليتين تدعمهما موسكو وتعترف بهما.

كما تحدث الرئيس الروسي عن شروطه لكف الحرب في أوكرانيا بقوله: “طلبنا من أوكرانيا سحب قواتها من المدن”، مضيفا: “السلطات في كييف تنشر الكذب وتواصل قصف دونتيسك”.

وأشار بوتين إلى أن “الناتو واصل التقدم حتى حدودنا ولم يترك لنا خيار سوى شن عملية عسكرية لحماية أمننا”، مؤكدا: “لن نسمح بتحول أوكرانيا لجبهة تهدد أمننا ولشن حرب ضدنا”.