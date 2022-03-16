انت الان تتابع خبر بايدن يصف بوتين بـ'مجرم حرب' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصف الرئيس الامريكي جو بايدن، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مجرم حرب".
وفي حديثه اليوم الأربعاء، قال بايدن إن بوتين "سيدفع ثمن غزو أوكرانيا"، مؤكدا أن واشنطن "ستشل الاقتصاد الروسي".
وأشار بايدن إلى أن بلاده والحلفاء سيواصلون "إضعاف بوتن وتقوية أوكرانيا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات".
وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.