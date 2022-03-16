بايدن يصف ⁧‫بوتين‬⁩ بـ'مجرم حرب'

وفي حديثه اليوم الأربعاء، قال بايدن إن بوتين "سيدفع ثمن غزو أوكرانيا"، مؤكدا أن واشنطن "ستشل الاقتصاد الروسي".

وأشار بايدن إلى أن بلاده والحلفاء سيواصلون "إضعاف بوتن وتقوية أوكرانيا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات".