شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس أوكرانيا يعلن إطلاق سراح عمدة «ميليتوبول» من الأسر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، في نبأ عاجل لها، نقلا عن مكتب الرئيس الأوكراني “زيلينسكي”، إطلاق سراح عمدة مدينة “ميليتوبول” من الأسر لدى القوات الروسية.

وقالت إن :” مكتب زيلينسكي يعلن إطلاق سراح عمدة ميليتوبول من الأسر”، دون نشر مزيدًا من التفاصيل حول كيفية إطلاق سراحه أو حالته.

يأتي هذا بينما الخليج 365 القوات الروسية، قصف عددًا من المدن والضواحي في أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الجيش الروسي قصف مساء اليوم الأربعاء، مسرحا في ماريوبول يؤوي “مئات” المدنيين .

وقالت سلطات كييف إن القوات الروسية تقصف المباني السكنية في المدينة.