شكرا لقرائتكم خبر عن برغم انسحابها.. مجلس أوروبا يقرر طرد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: بعد 26 عاما من عضويتها في المجلس، أعلن مجلس أوروبا طرد روسيا بأثر فوري بسبب غزوها لجارتها أوكرانيا. واتخذت لجنة وزراء مجلس أوروبا القرار في جلسة خاصة، حسبما أعلن المجلس الحقوقي في مدينة ستراسبورج الروسية اليوم الأربعاء. وكانت روسيا قد أعلنت بالفعل انسحابها من مجلس أوروبا بعدما اتخذ خطوات لاستبعادها. وصوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على طرد روسيا بعد جلسة طارئة في ستراسبورج. يذكر أن روسيا، كانت قد انضمت إلى مجلس أوروبا في 28 فبراير 1996.

كانت هذه تفاصيل خبر برغم انسحابها.. مجلس أوروبا يقرر طرد روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.