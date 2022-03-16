شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بايدن يدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف موقع أكسيوس الإخباري، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مقابل خفض طهران التصعيد بالمنطقة. وقال أكسيوس “إن واشنطن تقول إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب ليس مرتبطا بالاتفاق النووي”. وأضاف أن أي قرار أميركي لإلغاء تصنيف الحرس الثوري سيأخذ شكل تفاهم منفصل بين واشنطن وطهران. وتابع موقع أكسيوس أن إدارة بايدن تفكر في الاحتفاظ بحقها بإعادة الحرس الثوري لقائمة الإرهاب في أي وقت.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بايدن يدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.