«هاجمت الحجاب بعنصرية» شاهد.. لحظة الاعتداء على مرشحة الرئاسة الفرنسية

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: تعرضت فاليري بيكريس المرشحة للرئاسة الفرنسية، لاعتداء على يد عدد من النشطاء، حيث رشقوها بـ”مسحوق طباشير”.

وبحسب BFMTV، رمى عضوان من حركة “أكيرا” مسحوقا من الطباشير وردي اللون عليها بسبب الاعتراض على بيكريس، أثناء إلقائها التحية على ممثلي CPME (اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وقال فريق المرشحة الرئاسية، إن بيكريس، لا تنوي تقديم شكوى ضد الفاعلين، مضيفا: “لم تعتبر ذلك هجوما شخصيا، لكنها طلبت التحدث معهم”.

ومن المعروف عن “بيكريس” معاداتها لكل مظاهر الدين الإسلامي الحنيف وعنصريتها ضد الحجاب، إذ تصف المحجبات المسلمات بأنهن “خاضعات”.

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