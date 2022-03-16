بوتين يتعهد زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات في مواجهة العقوبات

16 مارس , 2022
موسكو: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، سلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات من أجل التعامل مع حزم العقوبات الغربية على موسكو، مؤكداً أن الغرب فشل في حربه الاقتصادية "الخاطفة" ضد روسيا.
وأقر بوتين بأن الوضع "ليس سهلاً" وبارتفاع معدلات التضخم.
وتعهد الرئيس الروسي بزيادة "رواتب الموظفين الرسميين والمعاشات التقاعدية وإزالة العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية".
وخلال اجتماع حكومي بث على التلفزيون، قال بوتين إن موسكو أحبطت "الحرب الخاطفة" الاقتصادية الغربية التي تهدف إلى "تدمير" روسيا.
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