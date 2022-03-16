زيلينسكي لبايدن: أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام

16 مارس , 2022
زيلينسكي (أ ف ب).
شبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رعب الحرب الروسية في بلاده بهجمات بيرل هاربور وهجمات 11 أيلول/سبتمبر، في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء، داعياً الرئيس الاميركي إلى أن يكون «قائد سلام».
وقال زيلينسكي «هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عاماً». وأضاف مستذكراً الغارة الجوية التي دفعت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية «تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 كانون الأول/ديسمبر 1941 الرهيب، عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء».
وتابع «تذكروا 11 أيلول/سبتمبر 2001 عندما حاول الشر تحويل مدنكم وأراضيكم المستقلة إلى ساحات قتال. بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم» وتوجه إلى الرئيس الاميركي قائلاً «أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام».
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