انت الان تتابع خبر فرض حظر تجوال في قضاء عراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة قضاء سنجار في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال في القضاء من الثانية عشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً.