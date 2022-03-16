انت الان تتابع خبر فرض حظر تجوال في قضاء عراقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة قضاء سنجار في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال في القضاء من الثانية عشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "على ضوء توجيهات المراجع سيتم فرض حضر تجوال للمركبات والأشخاص بشكل عام داخل وخارج قضاء سنجار بدءاً من الساعة (12) ليلاً وإلى الساعة (6) صباحاً وسوف يكون الحظر سارياً إلى إشعار آخر".
وأضافت، "نرجو من المواطنين الكرام الإلتزام بالتوجيهات وعدم الخروج من منازلهم بأستثناء الحالات الإنسانية فقط حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للمساءلة القانونية".
وأضافت، "نرجو من المواطنين الكرام الإلتزام بالتوجيهات وعدم الخروج من منازلهم بأستثناء الحالات الإنسانية فقط حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للمساءلة القانونية".