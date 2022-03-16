الشرطة تطيح بمتهم بحوزته قنبلتين يدويتين في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم بحوزته قنبلتين يدويتين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "اثناء ممارسة امنية أجرتها مفارز مركز شرطة الاعظمية التابع الى قيادة شرطة بغداد بالتعاون مع القوة الماسكة للارض الفوج الثاني لواء ٤٤ الفرقة ١١ في الجيش العراقي وبناءا على معلومات دقيقة القت المفارز القبض على متهم بحوزته قنبلتين يدويتين".



واضافت انه "تم اقتياده الى مركز الشرطة مع المبرزات الجرمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

