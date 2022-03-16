تسريب بيانات عدد من المواقع الحكومية العراقية

وقال المركز في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "برمجيات ضارة Stealer Malware تسببت في تسريب مئات الالاف من البيانات الخاصة والمخزونة في مواقع حكومية تابعة لدول مختلفة، وتم عرضها للبيع في الدارك ويب"، لافتاً إلى أن "التسريب شمل بيانات مسؤولي 49,880 موقعا ومستخدميها على حد سواء، فضلا عن تسريب 1,753,658 وثيقة رسمية".وأضاف، أن "البيانات التي تم عرضها على الـ"دارك ويب" Dark Web اظهرت وجود ثلاثة مواقع حكومية عراقية تم الاستحواذ على عدد من بياناتها، مشيرًا الى ان البيانات العراقية التي تم تسريبها كانت تخص مواقع تابعة لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، ومجلس الخدمة الاتحادي".

ونقل المركز عن الباحث في المجال الرقمي، فاضل الدوخي، قوله إن "بيانات الاعتماد المسربة كانت بواقع 75 بيانا تخص المواقع الحكومية العراقية الثلاث، ولم يتم تحديد فيما اذا كانت تخص مستخدمين حكوميين ام من عامة الناس"، مبيناً أن "هذا العدد يعتبر قليل جدا مقارنة بآلاف البيانات المسربة الخاصة بمواقع حكومية في دول اخرى مثل الهند واندونيسيا".



ودعا المركز، مسؤولي المواقع المستهدفة الى "تنظيف اجهزتهم من برمجيات Stealer Malware الضارة، واعتماد برامج انتي فايروس محدثة، فضلا عن الابتعاد عن اي برمجيات غير رسمية يتم تنصيبها على الاجهزة المستخدمة، كما شدد على اهمية تبني المؤسسات الحكومية لاستراتيجيات دفاعية تتيح لها التصدي لأي هجمات سيبرانية والتعامل معها قبل وقوع اي اختراق لبيانات مستخدميها".