المتشردين يلبسوا إيه؟.. مظهر شاهين يعلق على إطلالة ويجز المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن هناك حالة من الهوس أدت إلى انحدار الذوق العام، ما يؤدي إلى انحدار المجتمع على المدى البعيد.

وأضاف شاهين على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، الأربعاء، تعليقا على الإطلالة المصيرة للجدل لمطرب الراب ويجز:"لما الفنان بيلبس كده طب المتشردين هيلبسوا إيه؟!!".

وتابع شاهين:"حالة من الهوس بالتريند أدت إلي انحدار الذوق العام وبالتالي انحدار المجتمع على المدى البعيد، مثل هذه النماذج مكانها الطبيعي مستشفي تقويم السلوك".