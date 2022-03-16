"مسيرات ومضادات طائرات".. بايدن يعلن إرسال مساعدات عسكرية "غير مسبوقة" لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء عن مساعدات عسكرية جديدة "غير مسبوقة" لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل مضادات طائرات "بمدى أبعد" وطائرات مسيرة.

وقال بايدن، في كلمة مساء الأربعاء، بشأن المساعدات الأمريكية لكييف، إن الحزمة الجديدة تقدم "دعما غير مسبوق" لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة.

وأضاف أن الخبراء الأميركيون موجودون في دول جوار أوكرانيا لتقديم المساعدة، مشيرًا إلى أن واشنطن وحلفاؤها سيواصلون إضعاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقوية أوكرانيا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات.