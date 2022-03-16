الجمعة.. افتتاح بحيرتين بتكلفة 17 مليون جنيه لحماية طابا من أخطار السيول - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس أحمد مصطفى، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن يجري افتتاح مشروع حماية طابا من أخطار السيول، بعد غد الجمعة عقب الانتهاء من رفع العلم على أرض طابا من ساحة العلم، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من الوزراء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن عدد من البحيرات والسدود، وحواجز توجيه، وحواجز تهدئة، وحواجز إعاقة، بتكلفة تتخطى الـ240 مليون جنيه، بهدف حماية المدينة، والمنشآت السياحية، والطرق، وخطوط الكهرباء، من أخطار السيول.

وأكد أنه سيجري افتتاح أكبر بحيرتين في المشروع بمنطقة وادي طابا، وتبلغ إجمالي السعة التخزينية للبحيرتين نحو 600 ألف متر مكعب من المياه، وبتكلفة إجمالية تتخطى الـ17 مليون جنيه، إحداهما بحيرة (ب 1) وتبلغ السعة التخزينية بها 400 ألف متر مكعب بتكلفة 10 ملايين جنيه، والأخرى بحيرة (ب 2) سعتها التخزينية تصل إلى نحو 200 ألف متر مكعب، وتكلفتها تتخطى الـ7 ملايين جنيه.