"وسط دوي صفارات الإنذار".. اليابان: لا مؤشرات على تضرر محطة فوكوشيما النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة الطاقة النووية اليابانية، إنه لا توجد مؤشرات على تضرر محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وسمع دوي صفارات الإنذار في محطة "فوكوشيما 1" النووية اليابانية بعد الزلزال.

أدى الزلزال القوي الذي ضرب اليابان اليوم الأربعاء، إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليونى أسرة فى اليابان، حسبما نقلت "العربية" عن وسائل إعلام يابانية.

وضرب زلزال قوي إقليم فوكوشيما الياباني اليوم الأربعاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في مقاطعتي فوكوشيما ومياجي.

وضرب زلزال قوي اليابان اليوم الأربعاء، بقوة ٧.٣ درجة على مقياس ريختر قبالة مدينة فوكوشيما وسط تحذيرات من موجات مد تسونامي.