ولي العهد وجونسون يوقعان مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي



ترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

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