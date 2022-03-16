وسأل أمير دولة الكويت الله سبحانه أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلا المولى جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة مماثلة من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتلقى التهاني من قيادة الكويت بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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