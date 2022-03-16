الملك سلمان يتلقى التهاني من قيادة الكويت بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت بالنجاح.

وسأل أمير دولة الكويت الله سبحانه أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سائلا المولى جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة مماثلة من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.