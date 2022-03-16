على وقع ارتفاع أسعار الطاقة.. مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 10 دقائق

في إطار جولة خليجية هدفها حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد غزو روسيا لأوكرانيا، زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، واستعرض معه القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وخلال الزيارة، تمّ الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إن جونسون وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بحثا فرص تعزيز التعاون بين بريطانيا والإمارات في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة.

وذكر المتحدث في البيان، أنهما “بحثا فرص زيادة التعاون بين بريطانيا والإمارات في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة”.

وأضاف: “اتفقا كذلك على الحاجة لتعزيز تعاوننا القوي في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتنامية”.

وبحسب مكتب جونسون، تشكل الإمارات والسعودية أكبر شريكين اقتصاديين للمملكة المتحدة في المنطقة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 15,9 مليار دولار مع أبوظبي و13,9 مليار دولار مع الرياض في 2020.

ونقلت وكالة رويترز اليوم عن مصدر مطلع، أن الإمارات أكدت على التزامها باتفاق أوبك+ بشأن الزيادة التدريجية في الإنتاج.

وفي الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا شأنها شأن معظم دول الغرب حالة من الارتفاع في أسعار الطاقة، يحرص جونسون على تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج والحصول على إمدادات أخرى لتقليل العبء على المستهلكين وخفض الاعتماد على الصادرات الروسية.