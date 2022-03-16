العدل الدولية تأمر روسيا بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 11 دقيقة

أمرت محكمة العدل الدولية روسيا اليوم الأربعاء بوقف عملياتها العسكرية التي بدأتها في أوكرانيا في 24 من فبراير شباط.

وقال القضاة “يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فورا العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير 2022 على أراضي أوكرانيا”.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تركع للدول الغربية مهما حدث.

وقال، في كلمة بشأن تطور الأوضاع العسكرية في أوكرانيا: “لم يكن أمامنا خيار سوى القيام بعملية عسكرية خاصة”.

كما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده وجدت نفسها في أسوأ حرب منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف “روسيا هاجمت قيمنا الإنسانية بالدبابات والطائرات”.

وتابع زيلينسكي، في خطاب له أمام الكونجرس الأمريكي، أن “روسيا حولت أجواء أوكرانيا إلى أرض للموت”، طالبا الدعم الأمريكي وقال “أوكرانيا تحتاج إليكم وتذكروا أحداث سبتمبر”.

وطالبت أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في المجازر المرتكبة من قبل روسيا خلال الحرب التي تشنها القوات الروسية.

يأتي هذا بينما زار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوكرانيا، حيث أجرى اتصالاً عبر الفيديو مع الرئيس زيلينسكي، وفق ما أعلنت المحكمة، الأربعاء.

وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً على “تويتر”، أن المدعي التقى زيلينسكي عبر الفيديو.

وقال خان: “اتفقنا على الحاجة إلى بذل كافة الجهود لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين”.

وقد أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها من “تداعيات استخدام روسيا للقوة في أوكرانيا”.