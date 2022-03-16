روسيا: من السابق لأوانه الكشف عن اتفاقات لحل نزاع أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 6:47 مساءً

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الكشف عن أي اتفاقات محتملة بين موسكو وكييف لحل الصراع في أوكرانيا.

جاءت تصريحات بيسكوف بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، في وقت سابق اليوم، أن أوكرانيا وروسيا أحرزتا تقدما كبيرا بخصوص خطة سلام مبدئية مؤلفة من 15 نقطة.

ونقلت الصحيفة عن 3 أشخاص مشاركين في المحادثات قولهم، إن الخطة تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحاب روسيا مقابل إعلان كييف الحياد وقبولها فرض قيود على قواتها المسلحة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تركع للدول الغربية مهما حدث.

وقال، في كلمة بشأن تطور الأوضاع العسكرية في أوكرانيا: “لم يكن أمامنا خيار سوى القيام بعملية عسكرية خاصة”.

كما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده وجدت نفسها في أسوأ حرب منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: “روسيا هاجمت قيمنا الإنسانية بالدبابات والطائرات”.

وأكد زيلينسكي، في خطاب له أمام الكونجرس الأمريكي عبر الفيديو، أن روسيا حولت أجواء أوكرانيا إلى أرض للموت، طالبا الدعم الأمريكي.

وقال: “أوكرانيا تحتاج إليكم وتذكروا أحداث سبتمبر”.