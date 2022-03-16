الناتو يطالب بوتين بوقف الحرب فورا وسحب قواته من أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 6:19 مساءً

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن قوات الحلف في حالة الجاهزية الكاملة، مضيفا أن الحلف يعمل على تعزيز الأمن في الدول الأعضاء.

وطالب ستولتنبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بـ” وقف الحرب فورا وسحب قواته من أوكرانيا”.

وشدد أمين عام الحلف على أن “الناتو” لن يتسامح مع أي هجوم يستهدف سيادة الدول وسلامتها. وأكد ستولتنبرغ أن الحلف سواصل تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرح ينس ستولتنبرغ، بأن التحالف العسكري المؤلف من 30 دولة بصدد تغيير وضعيته الأمنية في أوروبا بشكل جذري في المستقبل ردا على الحرب الروسية بأوكرانيا.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن من المقرر أن يبلغ حلف شمال الأطلسي قادته، الأربعاء، بأن عليهم وضع خطط جديدة لردع روسيا عقب اجتياحها أوكرانيا بما يشمل نشر مزيد من القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا.

قال مسؤولون ودبلوماسيون إن من المقرر أن يبلغ حلف شمال الأطلسي قادته اليوم الأربعاء، بأن عليهم وضع خطط جديدة لردع روسيا عقب غزوها أوكرانيا بما يشمل نشر مزيد من القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا.

وبينما نشرت 10 دول كبرى في الحلف، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، المزيد من القوات والسفن الحربية والمقاتلات في الجناح الشرقي ووضعت المزيد على أهبة الاستعداد، إلا أن على الحلف أن يبحث كيفية مواجهة الموقف الأمني الجديد في أوروبا على المدى المتوسط.

ومن المقرر أن يطلب وزراء دفاع دول الحلف تلك الخطط في اجتماع بمقر الحلف في بروكسل اليوم، قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع من قمة لرؤساء وزعماء دول الحلف في بروكسل في 24 مارس/آذار بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.